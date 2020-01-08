مؤسسة النفط: معاهدنا تدرس مناهج معتمدة عالميا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يناير 2020, 11:05 صباحا
رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله خلال الاجتماع السنوي لمعهد بنغازي، 7 يناير 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن المناهج التي تتبعها المؤسسة في جميع المعاهد التابعة لها، سواء في الزاوية أو في طرابلس، معتمدة عالميا، وتشمل أهم المواد العلمية التي تُدرس في باقي المعاهد العالمية المشابهة، وهي متاحة لدى اللجنة المخصصة لتوحيد المناهج بالإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي لمعهد بنغازي للتقنية النفطية للعام 2019 في مقر المؤسسة بطرابلس، أمس الثلاثاء، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وناقش الاجتماع خطط العمل والميزانية المقترحة للعام 2020، إضافة إلى أهم الأعمال والمشاريع التي تم إنجازها، وبعض التحديات التي واجهت إدارة المعهد خلال الفترة السابقة.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة بالجهود الاستثنائية التي يبذلها رئيس وأعضاء فريق المعهد، وأكد رئيس مجلس الإدارة، مصطفى صنع الله، أن المؤسسة تسعى من خلال هذا المشروع الطموح إلى تدريب الكوادر الفنية وتأهيلهم في التخصصات المهمة، لمواكبة الخطط الطامحة إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق التنمية بالمناطق المحيطة بالحقول والمواني النفطية.

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