«أجوكو»: تركيب ذراعي شحن بميناء مرسى الحريقة النفطي بعد الصيانة

انتهت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» من تركيب ذراعي الشحن رقمي (1 و2) بميناء مرسى الحريقة النفطي بمدينة طبرق، بعد صيانتهما بشكل كامل، فيما سيتم إجراء التجارب التشغيلية عليهما خلال الأيام القادمة.

وحسب المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي للنفط، فإن المشروع سيحافظ على ضمان استمرار تصدير الزيت الخام من الميناء بصورة منتظمة، وبالتالي ضمان استمرار عمليات إنتاج الزيت الخام بالحقول.

وتابع المكتب أن إدارة الشؤون الفنية أشرفت علي المشروع ومتابعة تنفيذه عن طريق قسم متابعة المشاريع بالموقع بطبرق.

ويتم تزويد ميناء الحريقة النفطي بطبرق بالنفط الخام من حقلي السرير ومسلة النفطيين بخط طول يصل إلى 513 كلم.