«أجوكو»: تركيب ذراعي شحن بميناء مرسى الحريقة النفطي بعد الصيانة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 07 يناير 2020, 10:24 مساء

انتهت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» من تركيب ذراعي الشحن رقمي (1 و2) بميناء مرسى الحريقة النفطي بمدينة طبرق، بعد صيانتهما بشكل كامل، فيما سيتم إجراء التجارب التشغيلية عليهما خلال الأيام القادمة.

وحسب المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي للنفط، فإن المشروع سيحافظ على ضمان استمرار تصدير الزيت الخام من الميناء بصورة منتظمة، وبالتالي ضمان استمرار عمليات إنتاج الزيت الخام بالحقول.

وتابع المكتب أن إدارة الشؤون الفنية أشرفت علي المشروع ومتابعة تنفيذه عن طريق قسم متابعة المشاريع بالموقع بطبرق.

ويتم تزويد ميناء الحريقة النفطي بطبرق بالنفط الخام من حقلي السرير ومسلة النفطيين بخط طول يصل إلى 513 كلم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران: 50 قتيلًا في تدافع خلال تشييع قاسم سليماني في كرمان
دولى
بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
الحكومة الموقتة توافق على شراء 8 طائرات ركاب بتكلفة 40 مليون دينار
ليبيا
سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات ...
ليبيا
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
تجار بنغازي يستعدون لإعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير
ليبيا
أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسالة خاطئة من واشنطن إلى بغداد تثير اللغط حول تواجد القوات الأميركية في العراق