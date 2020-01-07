دي مايو يزور تركيا قبيل مشاركته في اجتماع القاهرة حول ليبيا غدا

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو. (الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن وزير الخارجية لويجي دي مايو سيتوجه مساء اليوم الثلاثاء إلى اسطنبول للقاء نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بعد نهاية الاجتماع «الأوروبي الاستثنائي المصغر» حول ليبيا في بروكسل عصر اليوم.

وأشارت «آكي» إلى أن زيارة دي مايو إلى تركيا تأتي عشية اجتماع في القاهرة لوزراء خارجية كل من مصر وإيطاليا واليونان وقبرص وفرنسا «لبحث تطورات الشأن الليبي» غدا الأربعاء.

ووصفت الخارجية المصرية أمس الإثنين الاجتماع بـ«التنسيقي» لبحث «مُجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً»، حيث سيستعرض «سبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود»، وفق بيان للوزارة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بحث من جهته تطورات الوضع في ليبيا خلال زيارة إلى الجزائر استمرت يومين التقى خلالها الرئيس عبدالمجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.