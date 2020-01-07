«صحة الموقتة»: الإمداد الطبي يجهز شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية ستوجه إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الثلاثاء 07 يناير 2020, 06:41 مساء

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، أن التعليمات صدرت إلى جهاز الإمداد الطبي بإرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامي الثلاثاء إن شحنة المرسلة ستحتوي على الاحتياجات الطارئة والضرورية للمرافق الصحية متمثلة في «الأكسجين الطبي ومشغلات غسيل الكلى».

ولفتت الوزارة إلى أن  هذه الخطوة تأتي في إطار «حلحلة المشاكل الفنية التي تعترض تقديم الخدمة للمواطن بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بمدينة سرت وما جاورها».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب اجتمع الثلاثاء مع عضو مجلس النواب عن دائرة سرت النائب حسن الزرقة برفقة النائب عن دائرة القربوللي علي الصول، وبحضور عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق  مفتاح الشاعري، لبحث واقع المنشآت الصحية بالبلدية وخدمات وزارة الصحة لمدينة سرت وماجاورها.

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وأكد الوزير سعد عقوب بأنه جرى اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية داخل مدينة سرت بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة أهمها إصدار التعليمات العاجلة لكافة مديري المستشفيات والمراكز الصحية بضرورة استعادة حضورها بقوة.

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