مبادرة أوروبية مرتقبة للوساطة في الصراع العسكري بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 06:25 مساء
رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي. (آكي)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الثلاثاء، إن رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، تحدث عن «عمل جار من أجل وساطة ومبادرة أوروبية» بشأن الصراع العسكري الراهن في ليبيا، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل هذه الجهود.

وأضافت «آكي» أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ألمح في وقت سابق اليوم إلى إمكانية أن يعقد الوفد الأوروبي بقيادة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل، الذي تأجلت زيارته لليبيا، لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر في «مكان آخر خارج ليبيا».

ونقلت الوكالة عن ساسولي قوله: «علينا أن ندعم ونثق في عمل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خلال هذه الساعات من أجل مصلحة الشعب الليبي».

كما أشار رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي إلى «الوضع الحساس» في البحر المتوسط، وقال: «يجب أن نجد سياستنا الخاصة بعد أن فقدنا الكثير من الوقت مع المشاحنات بين الدول الأوروبية. من المهم إعادة الجميع إلى المسؤولية والاستثمار في السياسة الخارجية، ودعم الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي».

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