الرئاسة التونسية: لا صحة لطلب تركي باستعمال مجالنا الجوي والبحري

نفت رئاسة الجمهورية التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، ما جرى تداوله إعلاميا حول طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس من أجل التدخل في ليبيا، مؤكدا أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية «يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا».

واعتبرت رئاسة الجمهورية التونسية أن «ما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة».

وأكدت رئاسة الحمهورية «أن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام».