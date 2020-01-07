وزير الصحة بالحكومة الموقتة يكلف مديرا جديدا لمستشفى ابن سينا بسرت

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، عن تكليف مدير جديد لمستشفى ابن سينا بمدينة سرت، مشيرة إلى أن معالجة الأوضاع الصحية في سرت من أولويات واهتمامات الوزارة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، الثلاثاء، إن «وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب أصدر القرار رقم (11) لسنة 2020، الذي يقضي بتكليف السيد علي أحمد الغنائي الزرقاء بمهام مدير عام مستشفى ابن سينا بسرت».

وطلب وزير الصحة في قراره من «رئيس المجلس التسييري سرت تمكين المعني ممارسة مهامه وفقا للوائح والتشريعات النافذة، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه».

يذكر أن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة أعلنت أمس، الإثنين، أنها وضعت خطة لعمل المرافق الصحية والمستشفيات بمدينة سرت والمناطق المجاورة لها، وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع للعام 2020.

وأعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، مساء الإثنين: «تحرير مدينة سرت من الإرهاب بشكل رسمي»، مشيرا إلى أن السيطرة على سرت جاءت بـ«ضربة خاطفة من خلال خمسة محاور رئيسية أربعة منها برية فضلا عن المحور البحري».

«صحة الموقتة»: وضعنا خطة لعمل المستشفيات بسرت والمناطق المجاورة لها

وأكد الناطق باسم «قوة تأمين سرت»، طه حديد، انسحاب قواته من المدينة بعد دخول قوات القيادة العامة إليها الإثنين، مشيرا إلى أن قواته فضلت الانسحاب من المدينة «حماية للمدنيين»، رغم أنها تصدت لهجوم قوات القيادة العامة من محورين، متوعدا بهجوم جديد لاستعادة المدينة.