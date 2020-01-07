انخفاض الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 02:10 مساء

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار انخفاضًا في السوق الموازية، الثلاثاء، بعد أن استهل تعاملات اليوم على ارتفاع.

وانخفضت العملة الأميركية بفارق 5 قروش إلى 4.20 دينار مقابل 4.25 دينار في وقت سابق صباح اليوم، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، عاود الدولار رحلة الارتفاع بعد انخفاض لم يدم أكثر من شهر، مع كسر حاجز 4 دنانير، ليستمر نزيف العملة الوطنية، ويبلغ سعر العملة الأميركية في مطلع العام الجديد نحو 4.25 دينار.

وفي تعاملات الثلاثاء، تراجع سعر صرف اليورو على نحو طفيف، وبفارق قرش واحد، لتسجل 4.68 دينار بعد أن بلغت 4.69 دينار صباح اليوم. وبالفارق نفسه كان انخفاض الجنيه الإسترليني إلى 5.39 دينار مقابل 5.40 دينار.

وحافظ الدينار التونسي على استقراره عند مستوى 1.49 دينار ليبي في تعاملات الثلاثاء، وبالمثل استقرت الليرة التركية عند 0.70 دينار.

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