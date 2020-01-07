إعداد خطة للطوارئ داخل بلدية زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 01:15 مساء
اجتماع سابق لمجلس بلدية زليتن. (أرشيفية: الإنترنت).

قال عضو المجلس البلدي بزليتن ومتابع ملف الصحة بالبلدية، الدكتور عبدالسلام عصمان، إنه ترأس اجتماعا عقد بمستشفى زليتن التعليمي، لمناقشة إعداد خطة طوارئ داخل البلدية وجاهزية قطاعات الدولة كالصحة ومديرية الأمن الوطني، وهيئة السلامة الوطنية، ومدى استعداداتها وتوافر الإمكانات لحالات الطوارئ.

ولفت عصمان إلى أن الاجتماع الذي حضره مدير مستشفى زليتن التعليمي، ومديرو المستشفيات القروية، ومدير هيئة السلامة الوطنية، وممثلو مديرية الأمن الوطني وجهاز الإسعاف والطوارئ، ومدير الخدمات الصحية بالبلدية، خلص إلى ضرورة وضع جدول زمني لتفعيل خطة الطوارئ بالمدينة ومتابعته حتى يخرج بنتائج جيدة، حسب بيان منشور على صفحة بلدية زليتن على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا أربعة ملفات في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي وعميد بلدية زليتن

بدوره، أوضح المدير المساعد لمستشفى زليتن التعليمي، الدكتور وليد عبدالسلام قنود، أن الاجتماع هدف إلى تحديد أولويات العمل خلال الفترة الماضية، ووضع آلية لتشكيل لجنة طوارئ على مستوى البلدية.

وأكد قنود أن مستشفى زليتن التعليمي شكل لجنة للطوارئ أخيرا لمواجهة الحالات الطارئة داخله، لافتا إلى تحديد اللجنة المستلزمات اللازمة لوضع الطوارئ الحالي، وكذلك مخاطبة عدد من الجهات لدعم المستشفى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: حشود ضخمة تشارك في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه
دولى
بالفيديو: رونالدو يتألق بـ«هاتريك» في فوز يوفنتوس على كالياري بالدوري الإيطالي
رياضة عالمية
تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
تجار بنغازي يستعدون لإعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير
ليبيا
أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
«ليبيا 2019».. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون والآداب
ثقافة وفن
بين «الحرب» و«الانقسام».. ستة مبعوثين أمميين غرقوا في رمال الأزمة الليبية
ليبيا
دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسالة خاطئة من واشنطن إلى بغداد تثير اللغط حول تواجد القوات الأميركية في العراق