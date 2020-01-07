إعداد خطة للطوارئ داخل بلدية زليتن

اجتماع سابق لمجلس بلدية زليتن. (أرشيفية: الإنترنت).

قال عضو المجلس البلدي بزليتن ومتابع ملف الصحة بالبلدية، الدكتور عبدالسلام عصمان، إنه ترأس اجتماعا عقد بمستشفى زليتن التعليمي، لمناقشة إعداد خطة طوارئ داخل البلدية وجاهزية قطاعات الدولة كالصحة ومديرية الأمن الوطني، وهيئة السلامة الوطنية، ومدى استعداداتها وتوافر الإمكانات لحالات الطوارئ.

ولفت عصمان إلى أن الاجتماع الذي حضره مدير مستشفى زليتن التعليمي، ومديرو المستشفيات القروية، ومدير هيئة السلامة الوطنية، وممثلو مديرية الأمن الوطني وجهاز الإسعاف والطوارئ، ومدير الخدمات الصحية بالبلدية، خلص إلى ضرورة وضع جدول زمني لتفعيل خطة الطوارئ بالمدينة ومتابعته حتى يخرج بنتائج جيدة، حسب بيان منشور على صفحة بلدية زليتن على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا أربعة ملفات في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي وعميد بلدية زليتن

بدوره، أوضح المدير المساعد لمستشفى زليتن التعليمي، الدكتور وليد عبدالسلام قنود، أن الاجتماع هدف إلى تحديد أولويات العمل خلال الفترة الماضية، ووضع آلية لتشكيل لجنة طوارئ على مستوى البلدية.

وأكد قنود أن مستشفى زليتن التعليمي شكل لجنة للطوارئ أخيرا لمواجهة الحالات الطارئة داخله، لافتا إلى تحديد اللجنة المستلزمات اللازمة لوضع الطوارئ الحالي، وكذلك مخاطبة عدد من الجهات لدعم المستشفى.