وزير الخارجية التركي: تبادلت وجهات نظر مثمرة بشأن ليبيا مع نظيري الجزائري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يناير 2020, 01:15 مساء
وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو ونظيره الجزائري صبري بوقادوم، 7 يناير 2020، (تويتر)

قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إنه تبادل وجهات نظر مثمرة مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم حول التطورات الإقليمية، خاصة في ملف ليبيا.

وأضاف أوغلو، الذي يزور الجزائر حاليا: «نحن مصممون على تطوير علاقاتنا الثنائية»، حسب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل «تويتر».

واجتمع الوزيران صباح اليوم في فندق الأوراسي بالعاصمة الجزائر، لمناقشة والتباحث حول الأوضاع السياسية في ليبيا.

ودعت الجزائر أمس الإثنين، المجموعة الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى «تحمل مسؤولياتهم في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا».

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ويقول مراقبون إن زيارة أوغلو تأتي بهدف «إقناع الجزائر وطمأنتها بشأن إرسال جنود إلى ليبيا»، وذلك على خلفية موقف الجزائر الحازم «الرافض أي تدخل خارجي»، وتخوفها من تداعيات الأمر على أمنها القومي.

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