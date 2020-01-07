صنع الله: زيادة إنتاج النفط بمعدل 10 آلاف برميل يوميا خلال 2020

الاجتماع السنوي لشركة نفوسة للعمليات النفطية في مؤسسة النفط، 6 يناير 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، شركة «نفوسة» للعمليات النفطية، إلى دراسة خيارات الإنتاج المبكر في الحقول والقطع التي تشغلها، التي ستبدأ الإنتاج خلال العام 2020، ما سيسهم في زيادة الإنتاج العام الليبي من النفط الخام بمعدل 10 آلاف برميل في اليوم تدريجيًّا إلى أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميًّا، ثم نحو 70 ألف برميل يوميًّا بحلول العام 2024.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي لشركة «نفوسة» في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أمس الإثنين، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال العام الماضي، إذ تناول مواضيع الصحة والسلامة والبيئة، وهندسة المكامن، وعلوم الأرض، والحفر، ومشاريع الهندسة، ومتابعة الميزانية الاستثنائية، ونشاط إدارتي المالية والقانونية، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2020، بالإضافة إلى مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها للوصول للأهداف المنشودة؛ وذلك لغرض وضع حقل شمال الحمادة على الإنتاج، إضافة الى استعراض ما ورد في ملاحظات رئيس لجنة الملاك وتقرير هيئة مراقبة الشركة.

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وأشاد صنع الله بالجهود الاستثنائية لموظفي شركة «نفوسة» من أجل رفع أداء الشركة والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، رغم كافّة الظروف والتحديات الصعبة التي واجهتهم، مثنيًا على الجهد الذي يبذلونه لوضع الخطة التطويرية للقطع المكتشفة موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.