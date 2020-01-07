«صحة الموقتة»: وضعنا خطة لعمل المرافق الصحية والمستشفيات بسرت والمناطق المجاورة لها

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الثلاثاء 07 يناير 2020, 01:52 صباحا

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، أنها وضعت خطة،  لعمل المرافق الصحية والمستشفيات بمدينة سرت والمناطق المجاورة لها وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع  لعام 2020.

وقال وزير الصحة سعد عقوب، ليل الإثنين إن « الحكومة الليبية الموقتة تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل».

وأعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، مساء الأثنين «تحرير مدينة سرت من الإرهاب بشكل رسمي»، مشيراً إلى أن السيطرة على سرت جاء بـ«ضربة خاطفة من خلال 5 محاور رئيسية 4 منها برية فضلا عن المحور البحري».

وأكد الناطق باسم قوة تأمين سرت طه حديد، انسحاب قواته من المدينة بعد دخول قوات القيادة العامة إليها الاثنين، مشيرا إلى أن قواته فضلت الانسحاب من المدينة «حماية للمدنيين»، رغم أنها تصدت لهجوم قوات القيادة العامة من محورين، متوعدا بهجوم جديد لاستعادة المدينة.

وأكد وزير الصحة عقوب على أن «قضية معالجة الأوضاع الصحية في سرت من أولويات واهتمامات وزارة الصحة الموقتة خلال العام الجاري الذى يستحق وقفة قوية لتستقر الأوضاع فى كل انحاء ليبيا».

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وأشار عقوب إلى أن الحكومة الموقتة «تسعى لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة سرت  وماجاورها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في حربها علي الإرهاب والجماعات الإجرامية».

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