عميد بلدية سرت يبارك دخول قوات القيادة العامة للمدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 07 يناير 2020, 12:43 صباحا

بارك عميد بلدية سرت مختار المعدانى  دخول قوات القيادة العامة مدينة سرت، أمس الإثنين.

وقال  المعداني لإذاعة سرت المسموعة الليلة إن «مدينة سرت كانت مهمشة وخاصة بالنسبة لملف  التعويضات المالية   لاصحاب المساكن المدمرة».

وأعلن عميد بلدية سرت أن يوم الثلاثاء «يعتبر يوم عمل عادي، وأن الدراسة متواصلة بالمدراس وجامعة سرت وكذلك المرافق الصحية والمستشفيات والجهات الامنية».

وأكد الناطق باسم قوة تأمين سرت طه حديد، انسحاب قواته من المدينة بعد دخول قوات القيادة العامة إليها اليوم، مشيرا إلى أن قواته فضلت الانسحاب من المدينة «حماية للمدنيين»، رغم أنها تصدت لهجوم قوات القيادة العامة من محورين، متوعدا بهجوم جديد لاستعادة المدينة.

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وتابع حديد، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن قوات القيادة العامة هاجموا المدينة بالتزامن مع تحرك «خلايا نائمة» ترفع الأعلام الخضراء وتهتف باسم القذافي.

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