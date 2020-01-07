إعلام الرئاسي: الرئيس الجزائري وعد بأن بلاده ستبذل كل جهدها لإنهاء الحرب في ليبيا

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده «ستبذل كل جهدها لإنهاء الحرب والحد من التداعيات الخطرة التي تهدد الشقيقة ليبيا»، مشيراً إلى أن الجزائر«تقف دائما الى جانب الاشقاء الليبيين»، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

ونقل المكتب الإعلامي للرئاسي ليل الأثنين عن الرئيس الجزائري قوله « أن امن الجزائر من أمن ليبيا، وان العاصمة الليبية خط أحمر».

ودان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، القصف الجوي الذي استهدف الكلية العسكرية بطرابلس وخلف عشرات من الضحايا، معتبرا أن مثل هذه الأعمال، من شأنها أن «تعمق الازمة وتزيدها تعقيدا».

وأنهى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج زيارة خاطفة للجزائر استغرقت يوما واحدا حيث كان مرفوقا بوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا ومسؤولين امنيين.

وقبيل مغادرته توقف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في الجزائر في زيارة عمل تستمر الى الثلاثاء والتي تأتي غداة إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن بدء عسكريين اتراك بالتوجه تدريجيا إلى ليبيا، بموجب الاتفاق الأمني المبرم بين أنقرة وحكومة الوفاق.

وفي السياق ذاته، وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوة رسمية إلى الرئيس الجزائري لحضور مؤتمر مرتقب تعتزم برلين عقده في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية.

و في محادثات هاتفية بحثت معه آخر تطورات الأزمة الليبية، وتبادل الجانبان تحليلهما حول الوضع في ليبيا وآفاق الحل هناك، حيث ذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن مؤتمر برلين سيعقد في يناير الجاري، بعد أن تأجل عدة مرات بسبب خلافات بين الدول العشر المشاركة فيه.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أجرى محادثات في الجزائر، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناولت «مستجدات الوضع في ليبيا وسبل تجاوز الازمة الراهنة، إلى جانب عدد من ملفات التعاون المشترك».

واستعرض اللقاء الجهود الدولية لعقد مؤتمر برلين الذي سيبحث عن حلول للازمة الليبية، في اطار مقترحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة، والتي اكد السيد الرئيس مرارا على أهمية مشاركة دول الجوار وعلى الأخص الجزائر وتونس في اعماله، فهي اقرب من غيرها ، وتجمعها مع ليبيا على مر الزمن علاقات عميقة ومصالح مشتركة وحدود تفوق الالف كيلومتر، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

فائز السراج يختتم زيارته للجزائر

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المحادثات شارك فيها المحادثات وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي، ومعاون آمر الحرس الرئاسي العميد محمد لاكري، والقائم بالاعمال بالسفارة الليبية محمد الجليدي وعن الجانب الجزائري، وزير الخارجية صبري بوقادوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، و مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين عيادي، و كمال الدين رميلي ممثلاً عن وزارة الدفاع.