مجلس النواب يبارك «تحرير سرت»

أعلن مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، مباركته لـ«الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة الليبية بتحرير مدينة سرت» التي قال إنها «كانت قابعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة».

وهنأ مجلس النواب في بيان أصدره بالخوص «كافة أبناء الشعب الليبي وأهلنا في مدينة سرت بهذا الانتصارات العظيم»، مشيدا بـ«أبطال القوات المسلحة لتحرير كامل تراب الوطن من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية لينعم الوطن والشعب الليبي بالأمن وبالاستقرار».

ودعا مجلس النواب في ختام البيان «كافة أبناء مدينة سرت للالتحام بأبنائهم من أبطال القوات المسلحة والالتفاف حول المؤسسة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة».

اقرأ أيضا: المسماري يعلن سيطرة القيادة العامة على مدينة سرت بـ«بضربة خاطفة»

وأعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم «تحرير مدينة سرت من الإرهاب بشكل رسمي»، موضحا أن السيطرة على المدينة «جاء بضربة خاطفة من خلال 5 محاور رئيسية 4 منها برية فضلا عن المحور البحري».