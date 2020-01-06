20 مليار دولار إيرادات النفط الليبي في 11 شهراً

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 10:55 مساء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ إيرادات قطاع النفط الليبي خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 2019، سجلت 20.3 مليار دولار.

وأضافت المؤسسة في بيان اليوم، أن إيرادات النفط سجلت في شهر نوفمبر الماضي نحو 1.8 مليار دولار، بانخفاض 410 ملايين دولار بنسبة 19%، مقارنة بإيرادات شهر أكتوبر السابق، وبانخفاض حوالي 613 مليون دولار بنسبة 25 بالمئة مقارنة بإيرادات شهر نوفمبر 2018.

وبحسب البيان، تتمثل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام ومختلف المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الضرائب والإتاوات المُحصّلة من عقود الامتياز.

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من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة الوطنية للنفط في طريقها لتحقيق أهدافها في الرفع من معدّلات الإنتاج وزيادة الإيرادات رغم «كلّ الظروف العسيرة التي واجهتها»، مضيفا أن كميات إنتاج المكثفات النفطية والغازية ثابتة عند 1.23 مليون برميل يوميا خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بـ1.22 مليون برميل يوميا في أكتوبر السابق.

وأرجع صنع الله انخفاض إيرادات شهر نوفمبر 2019 مقارنة بالعام الماضي، إلى انخفاض سعر النفط، «الفرق في الإيرادات بين شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام يُعزى بشكل أساسي إلى التحصيل المبكر لإيرادات بعض شحنات شهر أكتوبر»، مضيفا أن إيرادات شهر نوفمبر تأثرت أيضا بسوء الأحوال الجوية.

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