سلامة عن الهجوم على الكلية العسكرية: «من المحتمل أنه تم بواسطة بلد يدعم قوات القيادة العامة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 09:56 مساء

قال المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، إن «الوضع في ليبيا صعب للغاية»، مدللا على صعوبة الوضع في البلاد «بما حدث مساء السبت عندما قُتل عشرات الطلبة في الكلية العسكرية وهم غير مسلحين تماما بهجوم من طائرة مسيرة»، قائلا «من المحتمل أن الهجوم كان بواسطة بلد يدعم قوات القيادة العامة».

وتابع سلامة في إحاطة إعلامية على هامش جلسة لمجلس الأمن اليوم، أنه ناقش الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن في جلسة استمرت أكثر من ساعتين، مضيفا أنه بحث الوضع قبل ذلك في جلسة عمل مطولة مع الأمين العام لمجلس الأمن.

والأحد، صرح المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، بأن عدد ضحايا قصف الكلية العسكرية في طرابلس وصل إلى 30 قتيلا و33 جريحا حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

وقالت «عملية بركان الغضب» إن المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ الذي استهدف الكلية تكشف أنه من نوع «Blue Arrow 7 Ba-7»، أطلقته طائرة مسيرة صينية الصنع «دعمت بها الإمارات» قوات القيادة العامة.

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