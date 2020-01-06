السراج يختتم زيارته للجزائر

استقبال السراج لدى وصوله إلى مطار هواري بمدين في الجزائر العاصمة. (وكالة الأنباء الجزائرية)

قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج غادر الجزائر والوفد المرافق له في ختام زيارة استغرقت يوما واحدا، أجرى خلالها الوفد الليبي مباحثات مع الرئيس عبدالمجيد تبون والمسؤولين الجزائريين.

وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم كان في وداع السراج والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين الدولي

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن زيارة الوفد الليبي تندرج ضمن «المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين لتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة».

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ورافق السراج خلال زيارته إلى الجزائر كل من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الطاهر سيالة، والمفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي، تاج الدين محمد الرزاقي.