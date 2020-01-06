أول تعليق من غسلان سلامة بعد معارك السيطرة على سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 09:23 مساء

علق المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، على ما حدث في سرت اليوم، قائلا إن المدينة شهدت «بعض القتال حيث سيطر الجيش الوطني الليبي على بعض المناطق في المدينة».

ولفت سلامة، في إحاطة إعلامية بعد جلسة في مجلس الأمن بخصوص الوضع في ليبيا اليوم، إلى وجود آلاف من النازحين داخليا، مع إغلاق عشرات المدارس بسبب القتال، وعشرات المرافق الصحية التي تعرضت للقصف بطائرات من دون طيار وطائرات ثابتة الجناحين.

وتابع «أصر على الشجاعة الكبيرة لزملائي في البعثة في محاولتهم للمساعدة في نفس الوقت على كافة المستويات الإنساني، والسياسي، والاقتصادي.

وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، «تحرير مدينة سرت من الإرهاب بشكل رسمي».

المسماري يعلن سيطرة القيادة العامة على مدينة سرت بـ«بضربة خاطفة»

وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم، أن السيطرة على سرت جاء بضربة خاطفة من خلال 5 محاور رئيسية 4 منها برية فضلا عن المحور البحري.

فيما أكدت مصادر متطابقة من داخل سرت أن قوات تابعة للقيادة العامة دخلت مناطق أبوهادي الطويلة، والمنطقة السكنية الثالثة وحي الجامعة بسرت.

وقالت المصادر نفسها إن اشتباكات تدور في منطقة أبوزاهية شرق سرت بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، بعد أن تمكنت الأخيرة من السيطرة على مناطق سلطان والقرضابية والأربعين وهراوة والخمسين شرق سرت.

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