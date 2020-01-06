«صحة الموقتة»: يجب على مديري المستشفيات أخذ إذن كتابي من الوزارة للسفر للخارج

نبهت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، مسؤولي المراكز الصحية والمستشفيات، بضرورة الحصول على إذن كتابي من الوزارة للسفر إلى الخارج، مشيرة إلى « رفع حالة الطوارئ» بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بجميع أقسامها تحسبا لأي طارئ.

وقال وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب إن «مغادرة مسؤولي المراكز الصحية والمستشفيات البلاد يجب أن تتم بإذن مغادرة كتابي صادر عن وزارة الصحة، وأن تلبية مديري المراكز الصحية لدعوات الجهات الدولية يجب أن تتم بعلم وموافقة الوزارة».

وشدد الوزير عقوب خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين بالوزارة على ضرورة العمل بخطة الطوارئ ورفع الجاهزية الطبية لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة، للمواطنين والمقيمين وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020.

«صحة الموقتة» ترفع حالة الجهوزية الكاملة للمستشفيات

ولفت عقوب إلى أن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة «تعمل علي الاستجابة الصحية وتقديم خدمات الطبية في جميع الجبهات وعلى جميع الأصعدة لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية والإسعافية وتقديم كافة انواع الدعم والمساندة للقوات المسلحة».