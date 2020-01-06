غسان سلامة: هناك ما يكفي من الأسلحة والمرتزقة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 08:30 مساء

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن التدخلات الخارجية تجعل الأمور أكثر تعقيدا على الأرض في ليبيا، مطالبا بوقف إرسال السلاح و«المرتزقة» إلى حرب طرابلس، قائلا «هناك ما يكفي من الأسلحة والمرتزقة في ليبيا».

وتابع سلامة، في إحاطة إعلامية اليوم على هامش جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، أن الجهود الأممية لوقف الحرب في طرابلس مستمرة قبل مؤتمر برلين، ولن تقف حتى يعقد المؤتمر، لكنه أكد أنه مؤتمر برلين سيعطي زخما لهذه الجهود.

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وأضاف أن بعض الأشخاص يعتقدون أن هناك حلا عسكريا في ليبي، مؤكدا أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا.

وفي وقت سابق وافق مجلس الأمن على عقد جلسة مغلقة اليوم الإثنين لبحث الملف الليبي، بناء على طلب من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بعد القصف الذي تعرضت له الكلية العسكرية وخلف نحو 30 قتيلا.

وأشارت «فرانس برس» إلى أنه من المتوقع أن تثار خلال جلسة مجلس الأمن قضية تصاعد النزاع بين قوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، خصوصًا بعد «مقتل 30 شخصًا وإصابة 33 آخرين بجروح السبت الماضي في غارة جوية على مدرسة عسكرية في العاصمة الليبية».

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