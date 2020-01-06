المسماري يعلن سيطرة القيادة العامة على مدينة سرت بـ«بضربة خاطفة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 06:54 مساء

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، «تحرير مدينة سرت من الإرهاب بشكل رسمي».

وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم، أن السيطرة على سرت جاء بضربة خاطفة من خلال 5 محاور رئيسية 4 منها برية فضلا عن المحور البحري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
تجار بنغازي يستعدون لإعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير
ليبيا
أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
«ليبيا 2019».. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون والآداب
ثقافة وفن
بين «الحرب» و«الانقسام».. ستة مبعوثين أمميين غرقوا في رمال الأزمة الليبية
ليبيا
دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
من طوكيو إلى بيروت.. «غصن» يصدم العالم بـ «الهروب الكبير»
عربى
حصاد الفن الليبي 2019: نجاح دولي ونشاط محلي ورحيل أبرز النجوم
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلاج الجيني يخطو خطوات عملاقة في 2019