المسماري يعلن سيطرة القيادة العامة على مدينة سرت بـ«بضربة خاطفة»

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، «تحرير مدينة سرت من الإرهاب بشكل رسمي».

وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم، أن السيطرة على سرت جاء بضربة خاطفة من خلال 5 محاور رئيسية 4 منها برية فضلا عن المحور البحري.