محادثات موسعة بين مسؤولي حكومة الوفاق والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 06:42 مساء
مراسم استقبال السراج في مطار هواري بومدين الدولي. (وكالة الأنباء الجزائرية)

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المحادثات التي أجراها الرئيس عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية في الجزائر العاصمة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج توسعت لتشمل وفدي البلدين.

وأوضحت الوكالة أن المحادثات بين الرئيس تبون والسراج انضم إليها من الجانب الجزائري كل من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين عيادي،, وممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
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وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجانب الليبي المشارك في الاجتماع يضم إلى جانب السراج كلا من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد الطاهر سيالة، والمفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي، تاج الدين محمد الرزاقي.

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ووصل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في وقت سابق اليوم إلى الجزائر في زيارة تندرج ضمن «المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الأخوة الليبيين لتبادل وجهات النظر حول تفاقم الاوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة» وفق بيان صادر عن الرئاسية الجزائرية.

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