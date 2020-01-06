الجزائر تدين قصف الكلية العسكرية بطرابلس وتجدد رفضها للتدخل الأجنبي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 06:26 مساء
وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر العاصمة. (أرشيفية: الإنترنت)

دانت الجزائر بـ«قوة» القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة في العاصمة طرابلس مساء السبت الماضي، داعية إلى تغليب المصلحة العليا والعودة السريعة إلى «مسار الحوار الوطني الشامل في هذا البلد الشقيق والجار» حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أصدرته اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية «إن الجزائر تدين بقوة القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس وخلّف العديد من الضحايا، وتعتبر أن مثل هذه الأعمال، مهما كانت الأطراف الضالعة فيها، من شأنها أن تنمي الأحقاد وتزيد الأزمة عمقا وتعقيدا».

وجددت الجزائر «رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا»، مناشدة «كافة المكونات ومختلف الأطراف الليبية لتغليب المصلحة العليا والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل للتوصل إلى حلول كفيلة بإخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها وبناء دولة مؤسسات ينعم فيها الشعب الليبي السيد بالسلم والأمن والاستقرار في كنف البلد الواحد» وفق البيان.

اقرأ أيضا: الرئيس الجزائري يستقبل السراج

ووصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم إلى الجزائر على رأس وفد ضم المفوض بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ووزارة الداخلية، فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي تاج الدين محمد الرازقي، لإجراء محادثات مع الرئيس عبدالمجيد تبون والمسؤولين في الجزائر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
تجار بنغازي يستعدون لإعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير
ليبيا
أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
«ليبيا 2019».. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون والآداب
ثقافة وفن
بين «الحرب» و«الانقسام».. ستة مبعوثين أمميين غرقوا في رمال الأزمة الليبية
ليبيا
دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
من طوكيو إلى بيروت.. «غصن» يصدم العالم بـ «الهروب الكبير»
عربى
حصاد الفن الليبي 2019: نجاح دولي ونشاط محلي ورحيل أبرز النجوم
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلاج الجيني يخطو خطوات عملاقة في 2019