وزير «داخلية الموقتة» يعين العقيد مامي الطرشاني مديراً لأمن سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 06:23 مساء

قرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف تعيين العقيد مامي لامين الصادق الطرشاني القذافي، مديراً لأمن سرت.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن بوشناف أصدر تعليماته لكافة ضباط وضباط صف وأفراد المديرية، الالتحاق بأعمالهم فورا والعمل على مساندة الجيش التابع للقيادة العامة وحماية ظهره، بإمرة مدير الأمن الجديد.

والطرشاني من خريجي الدفعة العشرين في كلية ضباط الشرطة ويحمل درجة الماجستير في العلوم القانونية.

مصادر: قوات القيادة العامة تدخل عددًا من أحياء سرت

وفي وقت سابق أكدت مصادر متطابقة من داخل سرت أن قوات تابعة للقيادة العامة دخلت مناطق أبوهادي الطويلة، والمنطقة السكنية الثالثة وحي الجامعة بسرت.

وقالت المصادر نفسها إن اشتباكات تدور في منطقة أبوزاهية شرق سرت بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، بعد أن تمكنت الأخيرة من السيطرة على مناطق سلطان والقرضابية والأربعين وهراوة والخمسين شرق سرت.

وقال سكان اتصلت بهم «بوابة الوسط» إن «الطرق مقفلة شرق المدينة، وتحديدًا عند منطقة أبوزاهية (20 كلم عن وسط المدينة) وفي مناطق جنوب سرت، تحسبًا لأي تطورات».

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