الرئيس الجزائري يستقبل السراج

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال لقائه مع السراج. (وكالة الأنباء الجزائرية)

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في العاصمة الجزائر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الذي يزور الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى تدوم يوما واحدا.



وكان في استقبال السراج لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود.



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وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن لقاء تبون والسراج يندرج ضمن «المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة».