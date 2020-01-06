دفن جثامين 7 مهاجرين غير شرعيين في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 06 يناير 2020, 04:55 مساء
عملية دفن سابقة لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الإثنين، عن دفن جثامين 7 من المهاجرين غير الشرعيين بعد إتمام وإنهاء الإجراء القانونية اللازمة حيالهم من قبل النيابة العامة في بني وليد.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» أن عملية الدفن جرت بالطريقة الشرعية بعد أخذ عينات من تلك الجثث وتصويرها في حال أراد أهالي المهاجرين التواصل.

وذكر التويجر أن هناك 6 جثث أخرى لمهاجرين غير شرعيين محفوظة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني وليد العام، سيجري دفنها بعد أخد الإذن من النيابة العامة وإتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل جديدة في هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان
دولى
بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
تجار بنغازي يستعدون لإعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير
ليبيا
أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
«ليبيا 2019».. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون والآداب
ثقافة وفن
بين «الحرب» و«الانقسام».. ستة مبعوثين أمميين غرقوا في رمال الأزمة الليبية
ليبيا
دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
من طوكيو إلى بيروت.. «غصن» يصدم العالم بـ «الهروب الكبير»
عربى
حصاد الفن الليبي 2019: نجاح دولي ونشاط محلي ورحيل أبرز النجوم
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلاج الجيني يخطو خطوات عملاقة في 2019