دفن جثامين 7 مهاجرين غير شرعيين في بني وليد

عملية دفن سابقة لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الإثنين، عن دفن جثامين 7 من المهاجرين غير الشرعيين بعد إتمام وإنهاء الإجراء القانونية اللازمة حيالهم من قبل النيابة العامة في بني وليد.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» أن عملية الدفن جرت بالطريقة الشرعية بعد أخذ عينات من تلك الجثث وتصويرها في حال أراد أهالي المهاجرين التواصل.

وذكر التويجر أن هناك 6 جثث أخرى لمهاجرين غير شرعيين محفوظة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني وليد العام، سيجري دفنها بعد أخد الإذن من النيابة العامة وإتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون وتجار البشر.