قبيل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الأوروبي يحذر من «تصعيد وشيك للعنف» في ليبيا

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مدريد، 16 ديسمبر 2019 (فرانس برس).

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى حل سياسي في ليبيا، ردًّا على إعلان أنقرة بدء نشر قوات تركية في البلاد، كما حذر من «تصعيد وشيك للعنف» حول طرابلس.

وقال بوريل إن «الأحداث الأخيرة في ليبيا تشير إلى أن تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكًا»، حسب بيان للوزير نقلته «فرانس برس»، التي توقعت أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا حول ليبيا اليوم الإثنين بطلب من روسيا.

وأضاف بوريل: «اليوم أصبح العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا ملحًا أكثر من أي وقت مضى، والاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة».

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اجتماع محتمل لمجلس الأمن

وأشارت «فرانس برس» إلى أنه من المتوقع أن تثار خلال جلسة مجلس الأمن قضية تصاعد النزاع بين قوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، خصوصًا بعد «مقتل 30 شخصًا وإصابة 33 آخرين بجروح السبت الماضي في غارة جوية على مدرسة عسكرية في العاصمة الليبية».

وأضاف المسؤول الأوروبي: «إننا ندين الهجمات مثل غارة السبت على مدرسة عسكرية، التي لا يمكن أن تأتي إلا بمزيد من العنف والمعاناة»، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي «سيستمر في بذل كل الجهود لإيجاد حل سلمي وسياسي».

ووافق البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، على مذكرة تقدم بها الرئيس رجب طيب إردوغان تتيح إرسال قوات إلى ليبيا. وأعلن إردوغان، الأحد، أن جنوداً أتراكًا بدؤوا تدريجيًّا التوجه إلى ليبيا.