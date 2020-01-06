السوق الموازية: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 03:33 مساء

سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعا مقابل الدينار في السوق الموازية الإثنين.

وصعدت العملة الأميركية بفارق 5 قروش، مسجلة 4.15 دينار مقابل 4.10 دينار نهاية الأسبوع الماضي، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.62 دينار مقارنة بـ 4.60 دينار الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدينار بفارق 3 قروش مسجلا 5.36 دينار مقابل 5.33 دينار في السوق الموازية.

وتراجعت الليرة التركية إلى 0.69 دينار مقابل 0.70 دينار الأسبوع الماضي بفارق قرش واحد، لكن الدينار التونسي ارتفع بفارق قرشين اثنين مسجلا 1.47 دينار مقارنة بـ 1.45 دينار.

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