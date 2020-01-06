مدير مطار مصراتة يطالب حكومة الوفاق بـ«وقفة جادة»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 06 يناير 2020, 03:20 مساء
مطار مصراتة الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب مدير مطار مصراتة عادل اقزيط، الإثنين، بـ«وقفة جادة» من حكومة الوفاق لدعم وتوسعة المطار خصوصا بعد إغلاق مطار معيتيقة.

وأوضح اقزيط في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» أن «مطار مصراتة -رغم قلة إمكاناته- هو المنفذ الوحيد للمسافرين بعد إغلاق مطار معيتيقة».

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وتابع: «المطار يحتاج وقفة جادة من الحكومة ودعمه لتوسعة ساحة وقوف الطائرات»، منوها إلى الحاجة إلى «دعم مشروع إنشاء صالة مغادرة ووصول جديدة، وصيانة البنية التحتية للمطار لتقديم خدمة جيدة للمواطن».

ويستقبل مطار مصراتة يوميا 25 رحلة داخلية وخارجية ذهابا وإيابا يوميا، وفق اقزيط الذي قال «المطار يستقبل أكثر من 1500 مسافر، ولذلك على الحكومة إعداده لاستيعاب تلك الرحلات».

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة طيران البراق تسيير رحلة للعودة بالركاب العالقين في اسطنبول السبت، على مطار مصراتة، وذلك نظرا لظروف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة.

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