«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 02:40 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح قوية على طول الساحل، تتراوح بين 25 و30 عقدة، وتصل إلى 35 عقدة على ساحل درنة وطبرق، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و5 أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الإثنين، أن الرؤية متوسطة إلى ضعيفة، بسبب سرعة الرياح واضطراب البحر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة على ساحل سرت.
- الرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 عقدة. 
- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.75 و4.50 متر.
- درجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الريح واضطراب البحر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار متفرقة اليوم وغدًا، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.
- الرياح شمالية غربية على طول الساحل، سرعتها بين 15 و30 عقدة، وتصل إلى 35 عقدة على ساحل درنة وطبرق.
- البحر قليل الاضطراب إلى شديد الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح 2.25 و5أمتار، ويصل إلى 5.5 متر على ساحل درنة.
- درجة الحرارة 19 درجة مئوية، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب سرعة الريح واضطراب البحر.

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