أبوالغيط يدين استهداف الكلية العسكرية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 01:20 مساء
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، (أرشيفية: الإنترنت)

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، استهداف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة جنوب طرابلس يوم السبت الماضي.

وقال مصدر في أمانة الجامعة إن «استهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية والطبية والبنى التحتية أمر مرفوض ومدان تحت أي ظرف ومن أي جانب كان»، حسب بيان منشور على موقع الجامعة الإلكتروني، اليوم الإثنين.

وأشار المصدر إلى أنه من المؤسف «استمرار مثل هذه الحوادث التي تضر بأي فرص حقيقية في العودة إلى المسار السياسي»، مناشد جميع الفرقاء الليبيين «تغليب المصلحة الوطنية، والشروع بوقف التصعيد، والعودة إلى طاولة الحوار».

وجدد دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها في كل ما من شأنه إنهاء الأوضاع الحالية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأسفر حادث قصف الكلية العسكرية في طرابلس عن مقتل 30 شخصا وإصابة 33 آخرين، حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة، حسب تصريح المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي.

وقالت «عملية بركان الغضب» إن المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ الذي استهدف الكلية تكشف أنه من نوع «Blue Arrow 7 Ba-7»، أطلقته طائرة مسيرة صينية الصنع «دعمت بها الإمارات» قوات القيادة العامة.

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