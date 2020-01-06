وزراء خارجية مصر و4 دول أوروبية يبحثون في القاهرة الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 01:00 مساء
وزير الخارجية المصرية سامح شكري، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية استضافة اجتماع، يوم الأربعاء المقبل، سيضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص؛ لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبي أخيرًا.

وسيتناول الاجتماع «سبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، إضافة إلى التباحث حول مجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط»، حسب بيان على صفحة الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، هاتفيًّا مع نظيريه الإيطالي لويغي دي مايو والفرنسي جان-إيف لودريان، آخر التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية، إذ أكد رفض مصر «أي تدخل عسكري في ليبيا، والتشديد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين».

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كما أجرى شكري، الخميس الماضي، اتصالات بالخصوص مع كل من وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، بشأن الأزمة الليبية، عقب قرار البرلمان التركي تمرير المذكرة المقدمة من الرئيس رجب طيب إردوغان بتفويضه لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق بموجب مذكرة تفاهم في المجال الأمني والعسكري وقعها الجانبان في 27 نوفمبر 2019.

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