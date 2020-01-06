عقيلة يلتقي رئيس النيجر في نيامي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 06 يناير 2020, 12:31 مساء
رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال لقائه رئيس النيجر محمد يوسفو في نيامي، 5 يناير 2020، (مجلس النواب)

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى عاصمة النيجر، نيامي، أمس الأحد، حيث التقى الرئيس محمد يوسفو.

وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، في بيان إن الطرفين تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في ليبيا والمنطقة، مشيرا إلى أن اللقاء شهد «تأكيد رفض أي اتفاقات أو معاهدات لا يقرها مجلس النواب».

وأبدى الجانبان «رفضهما أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، مع أهمية العمل من خلال الاتحاد الأفريقي على مساعدة ليبيا، وترك الليبيين لاختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة»، حسب بليحق الذي أشار إلى أن يوسفو قال إنه سيلتقي عددا من رؤساء الدول الأفريقية خلال الأيام المقبلة لإيجاد حل سريع للأزمة الليبية.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقَّع إردوغان ورئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، وقد لاقى الاتفاق العديد من ردود الفعل الدولية، إذ حذرت موسكو من زيادة التوتر في ليبيا وشرق البحر المتوسط، بينما انتقدته وإيطاليا والاتحاد الأوروبي ومصر واليونان.

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