«الأرصاد»: تكاثر السحب الممطرة على مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الشمال بموجة طقس سيئ، نتيجة منخفض جوى مدعوم بكتلة هوائية باردة، ومصحوب برياح شمالية غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق خاصة الساحلية، كما تتكاثر السحب الممطرة على مناطق الشمال، وتكون فرصة هطول الأمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر

وتتراوح درجات الحرارة على غالبية المناطق بين 12 و16 درجة مئوية، وبين 7 و12 درجة مئوية على المناطق الجبلية، وتقترب من الصفر المئوي خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الجنوب، وفق النشرة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الإثنين.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، وظهور ضباب على المرتفعات الجبلية صباح الغد.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الساحل، تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و16 درجة مئوية، وبين 10 و12 درجة مئوية على مناطق الجبل الغربي.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة على غالبية المناطق، ومن المتوقع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و15 درجة مئوية، وبين 7 و10 درجات مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و16 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، بينما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية، تسجل انخفاضا تدريجيا من الغد.