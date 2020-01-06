مباحثات بين إردوغان وميركل بشأن الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 11:43 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر في برلين، (أرشيفية: الإنترنت)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباحثات هاتفية حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وسورية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول» منذ قليل.

تأتي تلك المباحثات بعد يوم من إعلان إردوغان بدء توجه وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا، إذ قال في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»، «جنودنا بدؤوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي».

وأكد إردوغان أن هدف تركيا ليس «القتال» بل «دعم الحكومة الشرعية وتجنّب مأساة إنسانية»، فيما رفض انتقادات السعودية التي نددت الأحد بقرار البرلمان التركي، وقال «نرفض إدانتهم ولا نأخذها في الاعتبار».

واليوم الإثنين، قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، إن «أي طرف في الحرب الداخلية الليبية لن يحقق النصر، وأن هذه الحرب ستطول إذا لم يتم إيقافها»، مضيفا «وفي حال دخلت قوات حفتر العاصمة طرابلس، فإن هذه الحرب ستطول كثيرا وسيموت أناس كثر»، حسب تصريحات نشرتها «الأناضول».

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