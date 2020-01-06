المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يدين قصف الكلية العسكرية في طرابلس

تشييع جثامين ضحايا قصف الكلية العسكرية في طرابلس، 5 يناير 2020، (عملية بركان الغضب)

دان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا «القصف بالطائرات والمدفعيات الثقيلة التي تطلقها قوات القيادة العامة على أحياء العاصمة طرابلس».

وأشار المجلس إلى أن القصف «تسبب في العديد من الأضرار المادية والبشرية، وآخرها ما تعرضت له الكلية العسكرية للتدريب في منطقة الهضبة بالعاصمة، حيث سقط العشرات من الطلبة المنتسبين إليها»، حسب بيان نشره مركز زوارة الإعلامي، على صفحته بموقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد.

وقدم المجلس التعازي إلى أسر الضحايا، معلنا إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات بعيد رأس السنة العام في المناطق الواقعة ضمن نطاق عضوية المجلس «حدادا على أرواح الضحايا وتضامنا مع ذويهم».

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والأحد، صرح المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، بأن عدد ضحايا قصف الكلية العسكرية في طرابلس وصل إلى 30 قتيلا و33 جريحا حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

وقالت «عملية بركان الغضب» إن المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ الذي استهدف الكلية تكشف أنه من نوع «Blue Arrow 7 Ba-7»، أطلقته طائرة مسيرة صينية الصنع «دعمت بها الإمارات» قوات القيادة العامة.