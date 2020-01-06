وزير الخارجية التركي: لا منتصر في الحرب الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 10:15 صباحا
وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، اليوم الإثنين، إن «أي طرف في الحرب الداخلية الليبية لن يحقق النصر، وأن هذه الحرب ستطول إذا لم يتم إيقافها».

وتابع: «على الجميع أن يدرك بأن لا منتصر في الحرب الليبية، ويمكن أن تطول كثيرا إذا لم نوقفها، وفي حال دخلت قوات حفتر العاصمة طرابلس، فإن هذه الحرب ستطول كثيرا وسيموت أناس كثر»، حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وتعليقا على قصف الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس السبت الماضي، قال أوغلو: «مثل هذه الغارات قد تفتح الطريق لتطورات تؤدي إلى انقسام ليبيا».

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والأحد الماضي، صرح المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي بأن عدد ضحايا قصف الكلية العسكرية في طرابلس وصل إلى 30 قتيلا و33 جريحا حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

وتأتي تلك تصريحات بعد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان أمس أن «وحدات من الجيش التركي بدأت بالفعل في التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي».

وقال إردوغان في مقابلة مع قناة «سي إن إن ترك»، «جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي»، مضيفا أن «مهمة جنودنا هناك هي التنسيق (...) جنودنا ينتشرون تدريجاً»، وفق وكالة «فرانس برس».

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