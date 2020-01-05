تعليق الدراسة بالكليات والمعاهد التقنية العليا والفنية المتوسطة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 11:03 مساء

أعلنت الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، تعليق الدراسة في كافة الكليات والمعاهد التقنية العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، اعتباراً من غد الإثنين، على أن يعود الطلاب إلى مؤسساتهم يوم السبت القادم.

وأوضح بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن القرار جاء، «نظرا لما تمر به مدينة طرابلس من اشتباكات وقصف صاروخي عشوائي، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة».

وبحسب البيان فإن القرار جاء بعد التشاور بين رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور عادل زنداح، ومدراء الإدارات (الكليات التقنية، المعاهد التقنية العليا، المعاهد الفنية المتوسطة).

 

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