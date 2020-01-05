بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس

شُيعت جنازة ضحايا القصف الجوي على الكلية العسكرية بالهضبة في العاصمة طرابلس من ميدان الشهداء.

وأظهرت الصور تابوتين يصلي عليهم عشرات من المواطنين والعسكريين وعناصر الشرطة.

ودانت بعثة الأمم المتحدة بـ«أشد العبارات القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في الهضبة جنوبي العاصمة طرابلس، والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى»، حسب بيان صادر عن البعثة فجر الأحد.

يذكر أن العميد محمود الغزالي آمر الكلية العسكرية بالهضبة الخضراء بطرابلس قال في وقت سابق من ليل السبت إن صلاة الجنازة على ضحايا قصف الكلية ستقام عصر اليوم الأحد بميدان الشهداء بطرابلس، سيعقبها حفل تأبين، قبل أن تسلم النعوش إلى أهالي الضحايا.

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وأوضح في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، الأحد، أن قصف الكلية الليلة الماضية كان من الجو، وأن التقرير النهائي للطب الشرعي لم يصدر بعد، مؤكدا أن أعداد ضحايا القصف 28 قتيلا، و22 جريحا، مشيرا إلى أن أعمار الضحايا تتراوح بين 18 و25 عاما، وأنهم كانوا ضمن الدفعة الثانية المسجلة بالكلية منذ العام 2011.