تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 05:05 مساء

سجلت العملات الدولية الرئيسية تراجعا مقابل الدينار على نحو أسبوعي في السوق الرسمية  اليوم الأحد.

وتراجع سعر العملة الأميركية بفارق 0.0024 دينار، مسجلا 1.3975 دينار مقابل 1.399 دينار الأحد الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض الجنيه الاسترليني بفارق 0.0012، مسجلا 1.8284 دينار مقارنة بـ 1.8296 دينار في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، كذلك هبط اليورو بفارق 0.0038 دينار، مسجلا 1.5598 دينار مقابل 1.5636 دينار الأحد الماضي.

وصعد الين الياباني بفارق 0.01 دينار، مسجلا 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار الأحد الماضي. وارتفع الإيوان الصيني بفارق 0.0006 مسجلا 0.2006 دينار مقابل 0.2 دينار.

أما على صعيد عملات دول الجوار، ارتفع الدينار التونسي بفارق 0.0005 دينار مسجلا 0.5003 دينار مقابل 0.4998 دينار الأحد الماضي، فيما استقر الدينار الجزائري عند 0.117 دينار ليبي.

وعن العملات الخليجية، هبط الريال السعودي إلى 0.3725 دينار مقابل 0.3728 دينار بفارق 0.0003. وتراجع الدرهم الإماراتي بفارق 0.0004 دينار مسجلا 0.3805 دينار مقابل 0.3809 دينار. وتراجعت الليرة التركية بفارق 0.0011 دينار، مسجلة 0.234 دينار مقابل 0.2351 دينار الأسبوع الماضي.

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