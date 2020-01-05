«صحة الموقتة» ترفع حالة الجهوزية الكاملة للمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، «رفع حالة الجهوزية الكاملة للمستشفيات»، لتقديم كافة الخدمات العلاجية والإسعافية للمرافق الصحية بمختلف أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب إن «هذه التوجيهات جاءت في إطار سعي وتوصيات مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة لتوفيرالسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في حربها على الإرهاب والجماعات الإجرامية والمجاميع المتطرفة والميليشيات المسلحة والخارجين عن القانون وإنهاء حالة فوضى السلاح»، وفقًا للناطق باسم الوزارة معتز الطرابلسي.

وأضاف: «أكدنا توفير الدعم اللوجستي وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بالبلاد بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة، وآلية التوزيع العادل للأدوية على المناطق والبلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد وإحالة تقرير مفصل لوزارة الصحة حول خدمات الجهاز لتقدير الموقف العام».

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وأكد الوزير عقوب أن «قضية معالجة الأوضاع الصحية بالغرب الليبي من أولويات واهتمامات وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال هذا الفترة الحرجة من عمر البلاد، التي تستحق وقفة قوية لتستقر الأوضاع في كل أنحاء ليبيا؛ لأن استقرار العاصمة طرابلس يعني استقرار كل ليبيا».