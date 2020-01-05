رياح قوية على طول الساحل الغربي والبحر شديد الاضطراب غدًا على الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 03:26 مساء

حذرت نشرة الصيد البحري، اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية شمالية غربية إلى شمالية على طول الساحل الغربي، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على طول الساحل الشرقي.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح تتراوح بين 25 و30 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر بين 3.5 متر و5 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
ـ السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة.
ـ الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة.
ـ البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب اليوم على طول الساحل، ويكون شديد الاضطراب غدًا على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.
ـ ارتفاع الموج يتراوح بين مترين و4.5 متر.
ـ الرؤية متوسطة إلى ضعيفة، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ الرياح غربية إلى شمالية غربية وتتراوح سرعتها بين 20 و30 عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 متر  و5 أمتار.
ـ سقوط أمطار متفرقة اليوم وغدًا قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
البحر مضطرب اليوم، ويكون شديد الاضطراب غدًا والرؤية متوسطة إلى ضعيفة ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية.

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