مجلس النواب يستأنف جلسته في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 03:18 مساء
جلسة مجلس النواب الاستثنائية السبت في بنغازي، 4 يناير 2020 (الإنترنت)

استأنف مجلس النواب جلسته المعلقة في بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس إحميد حومة وحضور عدد من أعضاء المجلس؛ وذلك لاستكمال بنود جدول الأعمال، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس.

وكان مجلس النواب عقد جلسة، السبت، في بنغازي بحضور 49 عضوًا لمناقشة تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، وقرر النواب إلغاء مذكرتي التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري والأمني اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا.

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كما قرر الأعضاء إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزيري الخارجية والداخلية بحكومة الوفاق و«كل مَن ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى». وذلك في جلسة عُـقدت في بنغازي، ووصفها النواب بـ«الطارئة»، حيث ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس إحميد حومة، وبحضور مقررة المجلس صباح الترهوني.

في المقابل، يعقد  أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس في وقت لاحق اليوم اجتماعًا تشاوريًّا للإعداد لجلسة طارئة، وفق الناطق باسم النواب حمودة سيالة. ويعكف الأعضاء على الإعداد لجلسة طارئة، يناقشون فيها آخر التطورات، بما فيها جلسة النواب في طبرق أمس، إلى جانب التصعيد الأخير الذي تمثل في استهداف الكلية العسكرية والمقرات المدنية والمستشفيات».

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