لقاء تشاوري للنواب المجتمعين في طرابلس اليوم

جلسة لأعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس في مايو الماضي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس، حمودة سيالة، إن النواب سيعقدون اليوم اجتماعًا تشاوريًّا للإعداد لجلسة طارئة.

وأوضح سيالة في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، الأحد، «إن الأعضاء يعكفون حاليًّا على الإعداد لجلسة طارئة، يناقشون فيها آخر التطورات، بما فيها جلسة النواب في طبرق أمس، إلى جانب التصعيد الأخير الذي تمثل في استهداف الكلية العسكرية والمقرات المدنية والمستشفيات».

وفي مايو الماضي، اجتمع 52 نائبًا في العاصمة طرابلس وأصدروا بيانًا بوقف إطلاق النار في العاصمة وعودة القوات التابعة للقيادة العامة «من حيث أتت»، وذلك بعد شهر واحد من اندلاع حرب العاصمة طرابلس، مشيرين إلى «استمرار انعقاد جلسات المجلس بمدينة طرابلس كإجراء تصحيحي».

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وكان مجلس النواب عقد جلسة، السبت، في بنغازي بحضور 49 عضوًا لمناقشة تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، وقرر النواب إلغاء مذكرتي التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري والأمني اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا.

كما قرر الأعضاء إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزيري الخارجية والداخلية بحكومة الوفاق و«كل مَن ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى». وذلك في جلسة عُـقدت في بنغازي، ووصفها النواب بـ«الطارئة»، حيث ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس إحميد حومة، وبحضور مقررة المجلس صباح الترهوني.