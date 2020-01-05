4320 مولودا جديدا في سرت خلال العام 2019

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 05 يناير 2020, 01:26 مساء
مكتب خدمي تابع لمصلحة الأحوال المدنية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصلحة الأحوال المدنية في سرت إن إحصائية دقيقة جرى تجهيزها تؤكد ولادة 4320 مولودا جديدا خلال العام 2019.

وأوضح مدير مكتب تسجيل المواليد والوفيات، محمد أبوحجر، بالمصلحة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن أعداد المواليد الذكور 2255 والأناث 2065. ونوه إلى أن عدد الوفيات بالمدينة خلال العام 2019 بلغ 344، من بينهم 203 ذكور و141 أنثى.

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ولفت إلى «التعاون المتواصل بين إدارة مستشفى بن سينا التعليمى بسرت ومكتب تسجيل المواليد والوفيات بمصلحة الأحوال المدنية سرت، وأن المكتب مختص في هذا الملف».

وخلال العام الماضي، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية افتتاح مكتبين تابعين للمصلحة في مدينة سرت وهما مكتب الأربعين وأبو هادي.

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