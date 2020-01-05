الأرصاد: منخفض جوي وأمطار على شمال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 11:20 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق شمال البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة تؤدي لتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة على طول الساحل.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، الأحد، إلى «تكاثر السحب على مناطق الشمال وفرصة هطول أمطار متفرقة وتكون جيدة على مناطق الشمال الشرقي تصحبها غدا خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد»، متوقعة «تساقط رخات من الثلج على مرتفعات الجبل الأخضر».

وتبقى درجات الحرارة منخفضة تحت المعدل على معظم المناطق، حيت تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية، وبين 9 و12 درجة مئوية على المناطق الجبلية، حسب النشرة.

رأس أجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح غريبة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الساحل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و17 درجة مئوية، بينما تكون على الجبل الغربي بين 9 و12 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدًا.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى أمساعد ـ الواحات ـ مرادة:
فرصة هطول أمطار متفرقة على أغلب المناطق، ومن المتوقع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر، تصحبها غدا خلايا رعدية أحيانا وسقوط حبات البرد، مع احتمال تساقط الثلج على المناطق المرتفعة من الجبل الأخضر. والرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها معتدلة إلى نشطة، إذ تتراوح بين 40 و50 كم /س. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و18 درجة مئوية، بينما تكون على الجبل الأخضر بين 10 و12 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على أغلب المناطق.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية.

الكفرة ـ السرير ـ تازربو
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، و الرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية.

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