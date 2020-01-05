متري: قصف طرابلس عشوائيا «جريمة حرب متمادية».. وصدقية المجتمع الدولي تآكلت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 11:01 صباحا
المبعوث الأممي الأسبق طارق متري. (أرشيفية: الإنترنت)

وصف المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا، طارق متري، قصف طرابلس عشوائيا بأنه «بمثابة جريمة حرب متمادية»، مضيفا «باستطاعة مجلس الأمن إن قام بواجبه أن يعمل بسرعة وفاعلية على وقف العمليات العسكرية».

وأضاف في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأحد، «في ليبيا، تآكلت صدقية المجتمع الدولي إلى أقصى الحدود، واتسعت الهوة بين سياسات الدول والتزامها اللفظي بالقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين».

جاءت تغريدة متري بعد ساعات من قصف جوي للكلية العسكرية في طرابلس أسفر عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح فيما تضاربت الأنباء حول الحصيلة الرسمية لضحاياه، وفيما اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «طيرانًا أجنبيًّا داعمًا لقوات القيادة العامة» بشن الهجوم، لم يصدر إلى الآن أي تعليق من تلك القوات.

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ودان بيان للبعثة الأممية، في وقت سابق الأحد، قصف الكلية العسكرية، معتبرا أن «التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب».

يشار إلى مترى تولى مهمة رئاسة البعثة الأممية خلال الفترة بين أغسطس 2012 وأغسطس 2014، وأنهى مهمته ليؤلف كتاب «مسالك وعرة» ضمنه تجربته في ليبيا.

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