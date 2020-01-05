الخارجية التركية تدين قصف مقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 10:52 صباحا

دانت وزارة الخارجية التركية «قصف مقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس من قِبل مقاتلات ما يسمى الجيش الوطني الليبي»، حسب بيان صادر عن الوزارة الأحد.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي نقلته وكالة أنباء الأناضول «يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الضرورية بأسرع وقت، من أجل إنهاء الدعم الخارجي لحفتر في ليبيا».

وتضاربت «بشدة» الأرقام المعلنة لضحايا القصف، ففي حين أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، سقوط 8 قتلى و12 جريحًا كحصيلة مبدئية للقصف، في حين قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» إن تلك الحصيلة تصل إلى 28 قتيلًا و18 جريحًا. بينما اكتفى الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، بالإشارة إلى أن عدد القتلى يصل إلى 28 دون الإفصاح عن رقم معين لأعداد الجرحى.

وفي وقت سابق، اتهم المجلس الرئاسي «طيرانًا أجنبيًّا داعمًا لقوات القيادة العامة» بشن الهجوم، كما حمَّلت عملية «بركان الغضب» قوات القيادة العامة المسؤولية عن القصف الجوي، وكتبت على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، «الطيران الداعم مجرم الحرب حفتر قصف الكلية العسكرية وأوقع العشرات من القتلى والجرحى»، في حين لم يصدر إلى الآن أي تعليق من تلك القوات.

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