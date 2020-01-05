تظاهرات في طرابلس ومصراتة تندد بقصف الكلية العسكرية في الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يناير 2020, 12:57 صباحا
جانب من التظاهرات في طرابلس ومصراتة وزوارة، 5 يناير 2019. (عملية بركان الغضب).

تظاهر عشرات الليبيين في طرابلس ومصراتة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منددين بالقصف الذي استهدف الكلية العسكرية في الهضبة وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حشودًا من الليبيين في طرابلس ومصراتة «غاضبين من القصف»، الذي لازالت المعلومات بشأن عدد ضحاياه متضاربة، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه الفيديوهات.

ونشر المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لتجمع العشرات بميدان الشهداء في طرابلس ، وسارية العلم في مصراتة، والنصب التذكاري في زوارة للتنديد بـ«الغارة الجوية التي استهدفت الكلية العسكرية في طرابلس».

 

جانب من التظاهرات في طرابلس ومصراتة وزوارة، 5 يناير 2019. (عملية بركان الغضب).
جانب من التظاهرات في طرابلس ومصراتة وزوارة، 5 يناير 2019. (عملية بركان الغضب).
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